Sie meistern ihre Ehe auch ohne einen gemeinsamen Haushalt! Seit über 21 Jahren sind Ben Becker (54) und Anne Seidl bereits ein Paar – seit sieben Jahren sind sie inzwischen auch verheiratet. Außerdem sind der Schauspieler und seine Frau Eltern einer Tochter: Lilith Becker kam im Jahr 2000 zur Welt und ist mittlerweile bereits erwachsen. Doch obwohl die drei als kleine Familie überglücklich sind, leben sie nicht unter einem Dach: Ben wohnt in Berlin, während Anne und Lilith auf dem Land zu Hause sind!

In der TV-Show 7 Töchter gab Lilith dem Publikum nun einen kleinen Einblick in ihr Leben. Schon zu Beginn erklärte die junge Frau: Ihre Eltern sind zwar verheiratet, doch ihr Zuhause teilen die beiden nicht miteinander. "Papas Lebensstil und ein Baby in der gleichen Wohnung ist halt sehr schwierig – unter anderem raucht er halt auch in der Wohnung. Er kommt nachts manchmal nach Hause, da wäre ich wach geworden und Mama auch. Das geht halt nicht", erläuterte sie. Diese Wohnsituation pflegen die Beckers bereits seit Liliths Geburt. Zwar lagen ihre Wohnungen anfangs noch nah beieinander, inzwischen leben Ben und Anne allerdings knapp 40 Kilometer voneinander entfernt. Die beiden Frauen genießen das Leben nämlich lieber auf dem Land als in der Stadt.

Glücklich war Lilith über die getrennten Haushalte aber nicht immer: Gegenüber den anderen Teilnehmerinnen der Show musste die 19-Jährige auch zugeben, dass sie sich vor allem als Kind immer eine normale Familie erträumt hätte: "Ich habe mir gewünscht, dass Papa einen Bürojob hat!" Ihr größer Wunsch sei jedoch die Hochzeit ihrer Eltern gewesen – diesen Traum erfüllten sie ihr zum 12. Geburtstag. "In den Eheringen steht auch: 'Anne, Lilith, Ben'", erklärte Lilith stolz.

TV NOW / Marina Rosa Weigl Lilith Becker, Tochter von Ben Becker

TV NOW Ben Becker und seine Tochter Lilith

Sebastian Gabsch / Future Image / Action Press Anne, Ben und Lilith Becker bei der Premiere von "The Jungle Book"

