Was für ein emotionaler Moment bei 7 Töchter! In der ungewöhnlichen TV-Show berichten sieben junge Frauen davon, wie es ist, mit einem berühmten Elternteil aufzuwachsen. Neben Elena Carrière (23) und Cheyenne Ochsenknecht (19) ist unter anderem auch Caroline Bosbach in der Sendung zu sehen. In der neuesten Folge des Formats erhielt die 29-Jährige von ihrem Papa Wolfgang (67) eine Video-Botschaft – und konnte wegen der emotionalen Worte ihres Vaters die Tränen nicht zurückhalten!

"Es ist sicherlich leider richtig, dass du nicht viel von deinem Papa gehabt hast. Jedenfalls nicht damals, als du ein kleines Mädchen warst", blickte der CDU-Politiker mit bewegenden Worten auf die Kindheit seiner Tochter zurück. Für ihn sei es vor allem schlimm, dass die beiden die verloren gegangene Zeit nicht mehr aufholen könnten. Während seiner Video-Botschaft zeigte sich der 67-Jährige daher auch sehr nachdenklich: "Wir haben nie Drachen gebaut oder anderes gemacht – ganz einfach, weil der Papa nicht zu Hause war." Nach diesen rührenden Worten konnte Tochter Caroline ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten – im Beisein der anderen Teilnehmerinnen kullerten ihr die Tränen über die Wangen.

Obwohl Papa und Tochter nur so wenig Zeit miteinander verbracht haben, macht Caroline ihrem Vater aber offenbar keine Vorwürfe. Aus Sicht der Nachwuchs-Politikerin haben es die beiden nämlich trotzdem geschafft, eine innige Beziehung zueinander aufzubauen: "Wir haben nichtsdestotrotz ein intensives Verhältnis, auch ein sehr vertrauensvolles Verhältnis.”

