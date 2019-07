Schon wieder war Janni Kusmagk (28) keine reibungslose Entbindung vergönnt! Vor zwei Jahren brachte die Surferin Sohnemann Emil-Ocean (1) zur Welt. Wegen plötzlich auftretender Komplikationen musste der kleine Mann damals allerdings per Notkaiserschnitt geholt werden – eine Erfahrung, die für Janni nur schwer zu verkraften war. Bei der Geburt ihrer Tochter Yoko schienen sich ihre Erlebnisse nun beinahe zu wiederholen: Bei den Presswehen verschlechterten sich die Herztöne ihres Babys, weshalb der Mutter beinahe ein erneuter Kaiserschnitt drohte. Letztendlich konnte Janni ihr Kind aber doch auf natürlichem Weg entbinden. Mit ihrer Geschichte möchte sie nun auch anderen Frauen Mut machen!

"Eine natürliche Geburt nach einem Kaiserschnitt ist möglich, ganz egal, was alle sagen", wandte sich die Frau von Peer Kusmagk (44) nun auf Instagram an ihre Follower. "Alles, was man sich vorstellen kann, ist möglich, folgt eurem Herzen und traut euch, das anzunehmen, wovor ihr vielleicht am meisten Angst habt", macht sie anderen Mut. Ihre Ängste nach der ersten Geburt abzulegen, fiel auch ihr nicht leicht. Allerdings wollte Janni nicht, dass ihre inneren Blockaden ihrem Wunsch nach einer natürlichen Geburt im Weg stehen: Stattdessen stellte sie sich ihren Ängsten.

"Wie die Hebamme zu mir sagte, kurz bevor die Kleine das Licht der Welt erblickte: 'Du musst genau da hinpressen, wo es am meisten weh tut'", schilderte die zweifache Mutter und erklärte weiter: "Oft ist das Umgehen dieser Ängste das, was uns von unserem eigentlichen Weg abhält." Für sie scheint sich ihr Mut auf alle Fälle ausgezahlt zu haben: Trotz aller Schwierigkeiten könnte Janni wohl nicht glücklicher sein, ihre kleine Yoko endlich im Arm zu halten!

Instagram / janniundpeer Janni und Peer Kusmagk im Juni 2019

Instagram / janniundpeer Janni, Emil-Ocean und Peer Kusmagk

Instagram / jannihonscheid Surferin Janni Kusmagk im Februar 2019 auf Mauritius

