Vor sieben Jahren ging Wolfgang Bosbach (67) mit seiner Krebsdiagnose an die Öffentlichkeit – zur Überraschung seiner Tochter! Für die CDU war er 22 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages und damit auch eine Person des öffentlichen Lebens. Als solche entschied sich der Politiker, offen über seinen Gesundheitszustand zu sprechen. Wie seine Tochter nun verriet, erfuhr sie von der Diagnose ihres Vaters aus einem Artikel.

Im August 2012 war das "Spiegel"-Interview mit Wolfgang Bosbach erschienen, in dem er über seine Erkrankung sprach. Damals sagte er ganz offen: Sein Prostatakrebs im fortgeschrittenen Stadium ist unheilbar und lässt ihm nur noch eine begrenzte Zeit auf Erden. Caroline Bosbach erinnerte sich nun in der Sendung 7 Töchter, wie sehr es sie geärgert hatte, unwissend davon zu lesen. Vor allem habe es sie sauer gemacht, die Gedanken ihres Vaters über seine mögliche Beerdigung so zu erfahren. "Das ist wirklich ätzend. Das war auch schon immer ätzend, dass ich die meisten Sachen aus der Presse erfahre", befand die 29-Jährige.

Der Politiker kam in der Sendung selbst auch dazu zu Wort und erklärte, warum er seine Familie zunächst im Dunkeln gelassen hatte: "Ich möchte mein Privatleben damit überhaupt nicht belasten. Ich möchte ja nicht, dass die Leute denken, wenn ich heimkomme: Da kommt der Patient." Das kann seine Tochter, zu der er ein sehr inniges und herzliches Verhältnis hat, aber wohl nicht wirklich verstehen. "Es gibt so viele Dinge, über die man noch positiv sprechen kann. Was man noch vorhat, zum Beispiel", sagte Caroline.

TVNOW / Marina Rosa Weigl Caroline Bosbach in "7 Töchter" (2019)

TVNOW Caroline Bosbach

TVNOW Wolfgang Bosbach mit seiner Tochter Caroline

