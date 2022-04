Sie nimmt ihren Exit mit Fassung! In der sechsten Liveshow von Let's Dance gab es wieder viele Emotionen, Spaß und tolle Tänze. Doch auch in dieser Woche musste ein Paar die Show verlassen. Schon kurz nach ihrer Rückkehr traf es erneut Caroline Bosbach (32) und Valentin Lusin (35). Doch mit dem Aus hat die Nachwuchspolitikerin wohl gerechnet: Caroline zeigte sich nach der Entscheidung ziemlich gefasst!

In einem Instagram-Livestream auf der offiziellen Social-Media-Seite von "Let's Dance" gab die 32-Jährige zu, dass sie mit ihrer Leistung happy war. "Es war absolut schön, zurück zu sein. Wir haben auch die letzten Tage noch mal genossen, noch mal einen neuen Tanz mitgenommen und ich bin auf jeden Fall zufrieden mit mir, was wir binnen kürzester Zeit geleistet haben", erzählte Caro ziemlich glücklich.

Aber auch Tanzpartner Valentin zeigte sich sehr zufrieden mit der Leistung seines Schützlings. "Ich bin super-stolz auf Caro. Rausfliegen ist immer traurig. Letzte Woche hat uns das voll mitgenommen, diese Woche wissen wir, wie es sich so ein bisschen anfühlt. Ich bin wirklich stolz auf Caro", betonte er und fügte hinzu: "Ich muss wirklich noch mal sagen, in anderthalb Tagen so einen Standardtanz auf die Beine zu stellen, da hast du wirklich was von den Standardprinzipien begriffen, sonst würde das nicht gehen."

Getty Images Valentin Lusin und Caroline Bosbach in der sechsten "Let's Dance"-Liveshow

Getty Images Valentin Lusin und Caroline Bosbach bei "Let's Dance" 2022

Getty Images Caroline Bosbach und Valentin Lusin, "Let's Dance"-Paar 2022

