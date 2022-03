Die Luft bei Let's Dance wird immer dünner! Heute Abend sind neun Kandidaten bei der beliebten Tanzshow angetreten. Eigentlich wäre auch noch Rene Casselly (25) dabei gewesen, aber der Akrobat fällt krankheitsbedingt aus – genau wie Moderator Daniel Hartwich (43), der vorübergehend von seinem Kollegen Jan Köppen (39) vertreten wurde. Aber das Motto dieser Staffel lautet trotzdem: "Die Show muss weitergehen!" Somit musste heute wieder ein Promi das "Let's Dance"-Parkett räumen...

Sowohl Michelle (50) und Christian Polanc (43), als auch Caroline Bosbach (32) und Valentin Lusin (35) sowie Bastian Bielendorfer (37) und Ekaterina Leonova (34) mussten am Ende der Sendung zittern, nachdem sie weder vonseiten der Jury noch via Zuschauer-Voting genügend Punkte abräumen konnten. Am Ende traf es Caroline und Valentin – für sie hat es sich ausgetanzt! Die beiden reagierten gefasst aber doch ein bisschen enttäuscht. Schließlich hatten sie bei ihrem Slowfox zu dem Song "Du trägst keine Liebe in dir" alles gegeben...

Moderatorin Amira Pocher (29) und ihr Mentor Massimo Sinató (41) mussten sich heute Abend wieder keine Sorgen machen! Die beiden haben einen leidenschaftlichen Contemporary abgeliefert, der der Visagistin viel abverlangt hatte, denn: Sie tut sich eigentlich sehr schwer mit Körperkontakt – und davon gab es in ihrer Choreo jede Menge! Aber am Ende wurde ihre emotionale Performance mit 25 Punkten seitens der Jury und Standing Ovations vom Publikum belohnt. Auch bei den Promiflash-Lesern stehen die zwei aktuell hoch im Kurs.

Getty Images Caroline Bosbach und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Getty Images Amira Pocher und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

