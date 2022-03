Caroline Bosbach (32) hat ordentlich an Gewicht verloren. In der fünften Liveshow von Let's Dance musste sich die Politikerin von der Tanzfläche verabschieden. Sie und Profitänzer Valentin Lusin (35) bekamen nicht genügend Anrufe von den Zuschauern und schafften es somit nicht in die nächste Runde. Das harte Training der vergangenen Wochen hat sich aber zumindest in Sachen Fitness ausgezahlt: Caroline hat von Show zu Show krass abgenommen.

"Ich sag euch, das ist ein richtiges Bootcamp hier", witzelte die Brünette vor der vergangenen Sendung im RTL-Interview. Ihr Tanzpartner Valentin betonte daraufhin, dass die zwei unter der Woche eben nicht die Füße hochgelegt und auf den nächsten Einsatz bei "Let's Dance" gewartet, sondern richtig hart gearbeitet hätten. Vor allem an ihren Kostümen macht es sich bemerkbar, dass sich der Body der 32-Jährigen verändert hat. Ganze neun Zentimeter Taillenumfang habe sie schon verloren. "Die Caroline hat richtig abgenommen, die Figur hat sich verändert. Wir machen ihre Kleider jede Woche immer ein paar Zentimeter enger. Heute habe ich wahnsinnig viel abgesteckt. Es freut mich, obwohl wir mehr Arbeit haben", erzählte Kostümchefin Katia Convents.

Aber nicht nur die maßgeschneiderten Outfits der Promitänzer fallen von Woche zu Woche enger aus. Katia verriet, dass auch die Profis ständig abnehmen. "Ich mache jede Woche auch bei den Tänzern die Kostüme enger", betonte sie. Der Stress und das tägliche Training machen sich eben bemerkbar.

