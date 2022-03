Caroline Bosbach (32) stellt sich der Herausforderung Let's Dance! Die Politiker-Tochter tritt gemeinsam mit dem Profitänzer Valentin Lusin (35) bei dem TV-Wettbewerb an – und dabei bekommen die beiden prominente Konkurrenz: Unter anderem kämpfen auch Stars wie Amira Pocher (29), Cheyenne Ochsenknecht (21) oder Timur Ülker (32) um den Titel. Für ihren wohl größten Fan hat Caroline aber wahrscheinlich sowieso schon gewonnen: Ihr Vater Wolfgang Bosbach (69) ist superstolz auf sie!

Bosbach verfolgte sowohl bereits das große "Let's Dance"-Kennenlernen als auch die erste Show live aus dem Studio. Im RTL-Interview betonte der Politiker stolz, dass er "die ganze Sendung vom Anfang bis zum Ende" geschaut und seine Tochter dabei tatkräftig angefeuert habe. Zudem sprach er auch über den großen Ehrgeiz, der wohl in der Familie Bosbach liegt. "Wenn wir 'Ja' sagen, machen wir es nicht zu 90 Prozent, dann machen wir es zu 100 Prozent", erklärte der 69-Jährige.

Und dieser große Fleiß habe Caroline schon in jungen Jahren weit gebracht. "So war Caroline schon als Kind, schon als Schülerin", rief sich der Jurist in Erinnerung und fügte hinzu: "Sie war eine sehr, sehr gute Schülerin und wollte die beste Leistung abliefern – und so ist sie auf der Tanzfläche auch."

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Caroline Bosbach und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / carolinebosbach Wolfgang und Caroline Bosbach, März 2021

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Caroline Bosbach, "Let's Dance"-Kandidatin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de