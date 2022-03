Fällt etwa die nächste Let's Dance-Kandidatin aus? Die neue Staffel des Tanzformats läuft erst seit etwa drei Wochen. Doch schon jetzt hat es einige Corona-bedingte Ausfälle gegeben. Mehrere Profitänzer, Juror Joachim Llambi (57) und auch Kandidat Hardy Krüger jr. (53) mussten deshalb bereits aussetzen beziehungsweise sogar aufgeben. Jetzt soll schon die nächste Teilnehmerin krankheitsbedingt in der kommenden Folge fehlen. Angeblich hat sich auch Caroline Bosbach (32) mit Corona infiziert.

Das behauptet nun zumindest Bild. Demnach wird die Politikerin am kommenden Freitag nicht mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (35) auf der "Let's Dance"-Bühne stehen. Sie hofft aber angeblich darauf, schon in der Woche darauf wieder fit zu sein. Daher werde zunächst auch kein Kandidat für sie nachrücken. Eine offizielle Bestätigung von RTL, wonach Caroline tatsächlich aussetzen muss, folgte nur wenige Minuten später.

Durch die vielen Krankheitsfälle hat es in der diesjährigen Pech-Staffel schon so manchen Partnertausch gegeben. Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) trainiert zurzeit sogar schon mit ihrem dritten Tanzcoach. Nachdem Andrzej sich infiziert hatte, war Jimmie Surles eingesprungen, um die Adlige auf die Show am vergangenen Freitag vorzubereiten. Derzeit studiert Robert Beitsch (30) mit ihr die Tanzschritte für die kommende Show ein.

Getty Images Caroline Bosbach und Valentin Lusin bei der zweiten "Let's Dance"-Show

RTL / privat Caroline Bosbach, "Let's Dance"-Teilnehmerin 2022

Getty Images Lilly zu Sayn-Wittgenstein und Andrzej Cibis bei "Let's Dance"

