Für viele könnte diese Begegnung DAS Promi-Highlight des Jahres gewesen sein. Bei der Premiere von Der König der Löwen in London erschienen nicht nur Popstar Beyoncé (37), die eine Sprechrolle in der Verfilmung übernommen und den Titelsong beigesteuert hat, und ihr Ehemann Jay-Z (49), sondern auch Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37). Gemeinsam plauderten die beiden derzeit wohl bekanntesten Paare der westlichen Popkultur über die unterschiedlichsten Themen. Jetzt wurde öffentlich: Während dieser kurzen Unterhaltung betitelte Beyoncé Meghan mit einem zuckersüßen Spitznamen!

Von besagter Begrüßungsszene der Frauen kursiert ein Video auf Twitter, das ihre Umarmung dokumentiert. In der Aufnahme ist recht deutlich zu sehen, wie die Lippen der 37-Jährigen die Worte "meine Prinzessin" formen, während sie die ehemalige Schauspielerin mit einem breiten Lächeln begrüßt und in ihre Arme schließt. Im Netz sind viele von dieser rührenden Geste angetan. "Ich habe das jetzt so viele Male gesehen und kriege immer noch Gänsehaut", lautet beispielsweise ein User-Kommentar.

Zusätzlich sorgte das Aufeinandertreffen der beiden Paare noch aus anderen Gründen für Aufsehen. Die "Lemonade"-Sängerin und der "99 Problems"-Interperet erschienen nämlich erst nach den Sussexes auf dem Event. Laut royalem Protokoll ist das ein absolutes No-Go, an dem Meghan und Harry aber offenbar keinen Anstoß genommen haben.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der "König der Löwen"-Premiere

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan, Beyoncé und Jay-Z bei der Premiere von "Der König der Löwen"

Getty Images Beyoncé und Jay-Z bei der Premiere von "Der König der Löwen" in London

