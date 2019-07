Ob Beyoncé (37) dieser Fauxpas wohl klar war? Am Sonntagabend fand in London ein lang erwartetes Event statt: Die Disney-Realverfilmung von König der Löwen feierte am Leicester Square Premiere. Mit von der Partie waren neben Soundtrack-Sängerin Queen Bey und Ehemann Jay-Z (49) auch die königlichen Hoheiten Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) – beim Aufeinandertreffen der beiden Paare kam es glatt zu einem Verstoß gegen das Royal-Protokoll!

Mit "meine Prinzessin", einer liebevollen Umarmung und einem Küsschen auf die Wange begrüßte die "Spirit"-Interpretin Meghan abseits des roten Teppichs. Wie Entertainment Tonight berichtet, sorgte aber nicht nur der Austausch der zärtlichen Gesten zwischen den Ehepaaren für Aufregung: Beyoncé und Jay-Z erschienen erst nach der Duchess und dem Duke of Sussex bei der Veranstaltung – eigentlich ein absolutes No-Go! Laut dem Sicherheitsprotokoll der Blaublüter sollen Mitglieder der britischen Königsfamilie stets nach allen anderen Gästen über den Red Carpet laufen.

Harry und Meghan schien der Protokoll-Bruch überhaupt nicht zu stören. Angeregt unterhielten sich die Sussexes mit den Carters und sprachen auch über ihren kleinen Sohn Archie Harrison – wie bei einem ganz gewöhnlichen Treffen unter Eltern.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Premiere von "Der König der Löwen" in London

Getty Images Beyoncé und Jay-Z bei der Premiere von "Der König der Löwen" in London

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Beyoncé und Jay-Z bei der "Der König der Löwen"-Premiere

