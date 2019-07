Der Startschuss für den Kampf um die diesjährige Bachelorette Gerda Lewis (26) ist gefallen! Wie gewohnt werden in der Auftaktfolge die Rosen-Verteilerin und ihre 20 liebeshungrigen TV-Junggesellen vorgestellt. Den Einspielern zufolge wird schnell klar: Einige Jungs gehen direkt in die Flirt-Offensive. Ex-Mister Germany-Teilnehmer Jonas Vonier hingegen zeigt sich verletzlich und gibt preis: Er wäre vor den Dreharbeiten zur Kuppel-Show beinahe gestorben.

In seinem Vorstellungsvideo, das in seiner Heimat aufgenommen wurde, berichtet der Schwarzwälder: "Letztes Jahr bin ich leider ein bisschen erkrankt. Thrombose und Lungenembolie. Das war eine harte Zeit für mich und da hätte ich mir schon gewünscht, eine Freundin oder eine Frau an meiner Seite zu haben." Jonas wäre aufgrund seiner Erkrankung beinahe gestorben. Doch die schreckliche Erfahrung habe ihn gelehrt, das Leben zu schätzen. Er wünsche sich, bei Bachelorette die Frau fürs Leben zu finden, mit der er gute und schlechte Zeiten gemeinsam durchstehen kann.

Liebe bedeute Jonas sehr viel und er selbst würde sich nicht als Frauenheld bezeichnen. "Meine Freunde behaupten immer, dass ich ein Frauentyp wäre. Ich sage aber immer: 'Nein, bin ich nicht!' Aber ich würde sagen, dass ich nicht hässlich bin", räumt der Rosen-Anwärter ein.

