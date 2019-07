Diese Frau soll wirklich schon 54 sein? In der Vergangenheit hatte Elizabeth Hurley (54) stets aufs Neue bewiesen: Auch mit fortschreitendem Alter kann ihr der Zahn der Zeit offenbar nichts anhaben. Immer wieder zeigt das Model, was für einen Traumkörper es noch hat. Erst vor wenigen Wochen präsentierte Liz diesen im knappen Zweiteiler. Ihre Liebe für Bikinis scheint die Schauspielerin jetzt wortwörtlich etwas verkleinert zu haben: Sie posiert halb nackt im Pool!

Eigentlich hätte Liz etwas anderes zu tun gehabt, als sich in dem kühlen Nass zu erfrischen, wie sie ihren Instagram-Followern verriet: Sie hätte für die anstehenden Set-Tage der dritten Staffel der Marvel-Serie "Runaways" üben müssen! Das Drehbuch hat aber offensichtlich den Kürzeren gezogen. "Ja, ich sollte meine Zeilen lernen, aber ich bin im Pool", schrieb der "Teuflisch"-Star zu dem Schnappschuss, in dem er ohne Bikini-Oberteil im Sonnenlicht in die Kamera strahlt. Bei den Fans kam das Bild sehr gut an: Sie überhäuften Elizabeth mit Komplimenten.

Wer wohl die heiße Aufnahme von Liz gemacht hat? Bereits seit Anfang des Jahres brodelt die Gerüchteküche, die Britin könnte sich den Ex-Mann von Jennifer Aniston (50) geschnappt haben. Sie und Justin Theroux (47) wurden in den vergangenen Monaten immer wieder gemeinsam erwischt.

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley im Juli 2019

Getty Images Elizabeth Hurley, Schauspielerin

Dia Dipasupil/Getty Images for Vulture Festiva Justin Theroux bei einer Veranstaltung in New York, Mai 2018

