Heute geht es bei The Masked Singer in die nächste Runde! Sieben maskierte Promis treten in dieser etwas anderen Musikshow wieder gegeneinander an. Und wie an den Abenden zuvor gilt: Wer am Ende fliegt, muss sein Kostüm ablegen! Bis dahin versuchen das Jury-Team und die Zuschauer fleißig, die Identität der Stars zu erraten. Aber wer ist eigentlich vor der dritten Runde euer Favorit?

Eine Promiflash-Umfrage kürt einen Kandidaten als klaren Publikumsliebling: Der VIP im Astronauten-Kostüm begeistert bisher so sehr, dass er sich 1.628 (60,1 Prozent) der 2.708 angegebenen Stimmen (Stand: 18. Juli, 16:05 Uhr) sichern konnte. Keine große Überraschung: Schließlich hat er mit seiner Stimme bisher immer für echte Gänsehautmomente gesorgt. Mit 354 Stimmen (13,1 Prozent) liegt der Grashüpfer weit hinter dem Astronauten auf Platz zwei und der Engel bekommt mit 299 Votes (11,0 Prozent) die Bronze-Medaille.

Das Eichhörnchen konnte bei den Promiflash-Lesern bis jetzt am wenigsten punkten. Mit 50 Stimmen (1,8 Prozent) bildet es das Schlusslicht. Bedeutet die Platzierung, dass es heute für den Promi unter dieser Kostümierung knapp werden könnte? Was meint ihr? Stimmt ab!

Getty Images Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

Getty Images "The Masked Singer"-Kandidat Kudu

Getty Images Das Eichhörnchen von "The Masked Singer"

