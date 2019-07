Ganz Deutschland befindet sich im Rätselfieber! Bei The Masked Singer treten jede Woche kostümierte Stars in musikalischen Duellen gegeneinander an. Dabei gilt es jedoch nicht nur, den Kontrahenten gesanglich zu übertrumpfen – auch die Maskerade muss so lange wie möglich aufrechterhalten werden. Inzwischen wurden neben Ex-No Angels-Sängerin Lucy Diakovska (43) und der ehemaligen GZSZ-Darstellerin Susan Sideropoulos (38) nur Schauspieler Heinz Hoenig (67) demaskiert. Doch die Zuschauer glauben bereits eine Ahnung zu haben, wer sich hinter den verbliebenen Masken verbergen könnte: Auch dem Kudu könnten die Fan-Theorien bald zu Leibe rücken!

Beim Kudu waren sich die Mitglieder der Jury bisher uneinig. Nicht nur Daniel Aminati (45) stand als möglicher Kandidat im Raum, im Netz vermuteten Fans sogar den US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump (73) hinter der gehörnten Maske. Auf dem Instagram-Account der Sendung erwärmen sich die Zuschauer derweil für eine neue Theorie: Unter einem Bild des Kudus häufen sich Kommentare von Usern, die Jay Khan (37) hinter der Kostümierung vermuten. Doch was ist dran an den Spekulationen?

In den Kommentaren meldete sich der einstige US5-Sänger nun selbst zu Wort. Auf die Frage einer Userin: "Nennst du dich schon Herr Kudu oder noch Herr Kahn?", antwortete Jay nur: "Also, wenn du es genau wissen willst, ist es: Herr Khan." Ob an der Vermutung der Fans tatsächlich etwas dran sein könnte oder ob die Zuschauer auf der falschen Fährte sind, ließ er mit seiner kleinen Korrektur offen. Doch ein Dementi klingt auf jeden Fall anders!

Getty Images "The Masked Singer"-Kandidat Kudu

Getty Images Das "The Masked Singer"-Rateteam Ruth Moschner, Max Giesinger und Collien Ulmen-Fernandes

Getty Images Musiker Jay Khan

