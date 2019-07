Priyanka Chopra (37) hat heute allen Grund zur Freude! Die Schauspielerin feiert ihren 37. Geburtstag. Ob Priyanka diesen besonderen Tag mit ihrem Mann Nick Jonas (26) oder doch vielleicht mit Freunden verbracht hat, ist nicht bekannt. Klar ist allerdings, dass ihre Liebsten an ihrem Ehrentag an die Film-Beauty denken: Priyankas Schwägerinnen Sophie Turner (23) und Danielle Jonas (31) widmen ihr rührende Zeilen im Netz!

Sophie ist seit einigen Wochen ganz offiziell Priyankas Schwipp-Schwägerin. Zu ihrem Geburtstag teilte Sophie jetzt ein süßes Kuschelfoto der beiden in ihrer Instagram-Story. Dazu schrieb sie: "Herzlichen Glückwunsch an meine Schwester. Ich liebe dich." Aber auch Danielle ließ es sich nicht nehmen, der Frau ihres Schwagers zu gratulieren. "Herzlichen Glückwunsch Priyanka! Ich hoffe, dein Tag ist so strahlend und wunderschön, wie du. Ich liebe dich!", schrieb sie zu einem niedlichen schwarz-weiß Insta-Pic, auf dem sie es sich auf Priyankas Schoß gemütlich gemacht hat. Ganz klar also, die drei Jonas-Ehefrauen sind einfach unzertrennlich.

Den süßesten Geburtstagsgruß bekam Priyanka aber wohl von ihrem Mann. Nick machte seinen Followern mit einem rührenden Post klar, wie viel ihm seine Liebste bedeutet: "Licht meiner Welt. Mein ganzes Herz. Ich liebe dich, Baby – Happy Birthday!"

MEGA Sophie Turner und Priyanka Chopra

Anzeige

Instagram / daniellejonas Nick Jonas, Priyanka Chopra und Danielle Jonas

Anzeige

Getty Images Nick Jonas und Priyanka Chopra im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de