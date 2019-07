Konnte Gerda Lewis (26) mit ihrem Styling überzeugen? Am Mittwochabend durfte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin zum ersten Mal als Bachelorette ihre Rosen verteilen. In einem silberfarbenen Kleid begrüßte die Blondine die Anwärter auf ihr Herz vor deren Villa – und wurde von den Jungs mit überschwänglichen Komplimenten überhäuft. Doch wie kam Gerdas Look bei den Zuschauern vor den TV-Bildschirmen an?

Während sich die Influencerin auf Social Media normalerweise sehr sexy und in knappen Outfits präsentiert, schmiss sie sich für die erste Nacht der Rosen in eine eher zurückhaltende, bodenlange Robe, die ihre sportliche Figur nur erahnen ließ. Der stylishe Aufzug der 26-Jährigen sorgte beim Twitter-Publikum für geteilte Meinungen: "Ich liebe Gerdas Kleid. Das ist so schön!" und "Ein sehr schönes Outfit hat sie an!", schwärmten die einen – andere Nutzer waren jedoch gar nicht begeistert: "Das Kleid tut nichts für sie!", "Ähm, ihr Kleid erinnert mich ja sehr an ein Alien-Kostüm für Karneval" und "Wer bitte hat dieses Kleid ausgesucht?", häufen sich die negativen Kommentare.

Die Ansicht der Kritiker teilte auch Kandidat Yannic Dammaschk – denn im Einzelinterview machte er ziemlich deutlich, dass das Styling der Fitness-Liebhaberin nicht sein Fall war: "Das Erste, was ich so dachte, als ich sie gesehen habe, war, dass mir das Kleid nicht so gut gefällt. Blond ist auch nicht so meine Lieblings..." Was sagt ihr: War Gerdas erster Look als Bachelorette ein Volltreffer – oder ein Fashion-Fail? Stimmt unten ab.

TVNOW Gruppenbild von "Die Bachelorette" 2019

RTL/TVNow Bachelorette Gerda Lewis

TVNOW Yannic Dammaschk, Bachekorette-Kandidat 2019

