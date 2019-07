Yannic Dammaschk hält mit seiner Meinung nicht hinterm Berg! Am vergangenen Mittwoch ging der durchtrainierte Aachener bei Die Bachelorette mit Gerda Lewis (26) an den Start. Zunächst hatten die 20 Männer die Möglichkeit, beim Kennenlernen mit der Rosen-Lady sich einen ersten Eindruck von ihr zu verschaffen. Doch so richtig schien die Ex-GNTM-Beauty den Luft- und Raumfahrttechniker nicht von den Socken gehauen zu haben: Im Interview nach dem ersten Treffen zog Yannic ein eher verhaltenes Fazit!

Bei der Vorstellungsrunde versprach Yannic Gerda noch: "Ich habe hier das Geschenk von unzensierter Ehrlichkeit und das meine ich ernst. Kein Süß­holz­ge­ras­pel, keine falschen Komplimente. Ich sage immer, wenn mir was gefällt oder nicht." Bestätigte er der Blondine zuvor noch, sie "ganz gut" zu finden, urteilte er nur wenige Sekunden später in ihrer Abwesenheit: "Das Erste, was ich so dachte, als ich sie gesehen habe, war, dass mir das Kleid nicht so gut gefällt. Blond ist auch nicht so meine Lieblings... also ich mag blonde Frauen, aber brünett mag ich am allerliebsten."

Ob sich die Influencerin wohl anders entschieden hätte, wenn der Muskelberg ihr direkt seine Meinung ins Gesicht gesagt hätte? Für Yannic hatte sie nämlich tatsächlich eine Rose übrig. Sein Limousinen-Kollege Sebastian Mansla musste hingegen die Heimreise antreten. Der Fitness-Coach hatte bereits in der Vergangenheit eine Liaison mit Gerdas bester Freundin gehabt – ein No-Go für die amtierende Bachelorette.

