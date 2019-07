Der K-Pop-Star Samuel Arredondo (17) trauert um seinen Papa Jose! Der Familienvater fiel offenbar einem brutalen Verbrechen zum Opfer: Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll er von Einbrechern ermordet worden sein. Am 16. Juli wurde die Leiche des 58-Jährigen in seinem Ferienhaus in Mexiko gefunden. Sein Sohn Samuel hat sich bisher noch nicht zu dem tragischen Ereignis gemeldet. Auch seine Social-Media-Accounts wurden bis auf Weiteres stillgelegt. Erst vor wenigen Wochen hatte Jose noch seinen Geburtstag gefeiert – jetzt untersucht die Polizei die genaueren Umstände seines Todes. Laut Daily Mail hätten die Ermittler am Körper des Autohändlers Spuren stumpfer Gewalteinwirkung feststellen können. Tatverdächtige wurden bisher noch keine festgenommen, heißt es weiter.

Neben Samuel hinterlässt Jose noch seine Frau Kim Kyung-ju und seine Tochter Mariana. Durch seinen Papa, der in Mexiko geboren wurde und später in die USA zog, spricht Samuel neben Koreanisch, der Muttersprache seiner Mutter, auch Spanisch und Englisch. Seine Karriere begann der Musiker im zarten Alter von elf Jahren, als er noch in Werbefilmen seines Vaters auftrat. Sein Solo-Debüt "Sixteen" wurde in den Medien immer wieder mit Justin Biebers (25) Song "Baby" verglichen.

Getty Images Justin Bieber, Popstar



