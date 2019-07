Ist Sylvana Wollny (27) etwa schon längst Zweifachmama? Im Februar verkündeten der Die Wollnys-Star und sein Partner Florian Köster (31), dass sie wieder ein gemeinsames Kind erwarten. Ihre 5-jährige Tochter Celina-Sophie (6) wird somit eine große Schwester. Zuletzt postete das TV-Gesicht Anfang Juli einen kugelrunden Babybauchschnappschuss und machte damit deutlich: Es kann jede Minute losgehen. Ein neuer Hinweis lässt die Fans jetzt spekulieren, dass Sylvana die Geburt inzwischen schon hinter sich hat!

Am Mittwochabend flimmerte die große Traumhochzeit von Sylvanas Schwester Sarafina (24) und ihrem Partner Peter Heck (26) über die Fernsehschirme. Während der Sendung verriet der Sprecher, dass der nächste Wollny-Nachwuchs bereits am 17. Juli per Kaiserschnitt auf die Welt kommen sollte. Die Folge wurde am 13. Juli aufgezeichnet und am 17. ausgestrahlt. Ist der Säugling also etwa schon längst auf der Welt? Die Fans sind sich dessen ziemlich sicher: "Ich schaue gerade die Hochzeit. Euer Baby müsste ja dann heute das Licht der Welt erblickt haben... Ich wünsche euch alles Glück der Welt", freute sich ein Fan auf Instagram.

Auf Sylvanas Instagram-Account herrscht indes seit vier Tagen Funkstille. Ein weiteres Indiz, dass sie und ihr Florian gerade die ersten Momente mit ihrem zweiten Nachwuchs genießen? Was glaubt ihr: Ist das Kind schon da? Stimmt ab!

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny und ihre Tochter Celina-Sophie

RTL II Sylvana Wollny, Tochter Celina-Sophie und Florian Köster

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny

