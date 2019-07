Bald darf Sylvana Wollny (27) sich offiziell zweifache Mutter nennen! Gemeinsam mit ihrem Partner Florian Köster (31) erwartet die 27-Jährige aktuell ihr zweites Kind – und Töchterchen Celina-Sophie (5) bekommt somit ein Geschwisterchen. Und wie es aussieht, muss die Fünfjährige sich auch gar nicht mehr allzu lange gedulden, bis sie ihr kleines Brüderchen oder Schwesterchen in den Armen halten kann: Ein aktuelles Foto zeigt jetzt, dass Sylvanas Schwangerschaft bereits mächtig fortgeschritten ist!

Via Instagram teilte die Reality-TV-Darstellerin nun ein kleines Babybauch-Update mit ihren Fans – oder besser gesagt ein großes Update: Sylvanas gewölbte Körpermitte ist nämlich schon auf eine ordentliche Größe angewachsen! Offenbar befindet sie sich im Endspurt ihrer Schwangerschaft. Das lässt sich auch aus der dazugehörigen Bildunterschrift herauslesen: "Bald bist du endlich bei uns! Wir freuen uns schon so sehr auf dich, kleiner Sonnenschein", richtete die Mama sich direkt an ihren ungeborenen Spross.

Neben Sylvanas hübscher Baby-Kugel verfügt die Aufnahme noch über ein weiteres putziges Detail: Das glückliche Strahlen von Töchterchen Celina-Sophie, die den Bauch ihrer Mutter liebevoll umfasst – und es offenbar kaum noch erwarten kann, eine große Schwester zu werden! Was denkt ihr, kommt das Baby noch diesen Monat? Stimmt ab!

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny und ihre Tochter Celina-Sophie

Anzeige

RTL II Sylvana Wollny, Tochter Celina-Sophie und Florian Köster

Anzeige

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny mit Tochter Celina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de