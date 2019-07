Hier machen Männer Urlaub! Seit Monaten wird gemunkelt, dass zwischen der Tennis-Legende Boris Becker (51) und dem Model Layla Powell etwas läuft. Erst Anfang Juli zeigten sich die beiden erneut zusammen, diesmal bei einem Tennis-Match in Wimbledon. Seinen Urlaub in Saint-Tropez verbringt der Ex-Sportler allerdings nicht mit der hübschen Britin, sondern mit seinem Sohn Amadeus (9), mit dem er unter anderem eine Bootstour unternimmt. Ebenfalls mit an Bord: Eine sexy Blondine mit Mega-Dekolleté!

Aktuelle Paparazzi-Fotos zeigen Boris und Amadeus in Begleitung mehrerer Personen auf einer Bootstour vor der südfranzösischen Küste. Betrachtet man die strahlenden Gesichter der beiden Becker-Jungs, hat man den Eindruck: Sie genießen den Vater-Sohn-Urlaub in vollen Zügen. Papa Boris dürfte sich neben der Aussicht auf das azurblaue Mittelmeer auch an dem verlockenden Anblick erfreuen, der sich ihm an Bord bietet. Ihm gegenüber sitzt nämlich eine junge, blonde Frau mit schwarzer Sonnenbrille und einem tief ausgeschnittenen Top. Wer die Beauty ist, die ihre Brüste beim Wellenritt so gekonnt in Szene setzt, ist zwar nicht bekannt – doch sie scheint sich prächtig mit der Ausflugsgruppe zu verstehen!

Das jüngste Mitglied der Crew hat ebenfalls sichtlich Spaß. Amadeus konzentriert sich jedoch weniger auf die Erwachsenen als auf das maritime Abenteuer; schließlich wimmelt das Meer nur so vor Leben. Übers Schlauchboot gebeugt inspiziert der kleine Kapitän die Wellen – und lehnt sich dann wieder zurück in Papas Arme.

