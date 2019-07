Sie kann wieder lachen! Erst vor rund einem Monat sorgte diese Nachricht für Schlagzeilen: Bradley Cooper (44) und Irina Shayk (33) trennten sich nach vier gemeinsamen Jahren. Zuvor wurde dem Schauspieler immer wieder eine Affäre mit Lady Gaga (33) nachgesagt. Auch wenn die vergangenen Wochen nicht sonderlich leicht für Irina gewesen sein dürften: Bei einem Mama-Tochter-Tag mit ihrer kleinen Lea in New York konnte das Model wieder richtig strahlen!

Vom Liebeskummer scheint hier keine Spur zu sein! Irina wurde von Paparazzi dabei erwischt, wie sie mit ihrer Maus bei bestem Wetter einen Ausflug durch New York machte. Dabei stand nicht nur ein ausgiebiger Spaziergang mit Kinderwagen auf dem Plan, sondern auch eine Spaß-Session auf dem Spielplatz. Wie die Aufnahmen zeigen, ließ es sich die Brünette auch nicht nehmen, selbst einmal die Rutsche zu benutzen. Ein besonders schönes Detail auf nahezu allen Fotos: Irina trägt ein breites Lächeln im Gesicht!

In Sachen Sorgerecht soll es bei Bradley und der 33-Jährigen nach der Trennung keine Probleme gegeben haben. Lea wird künftig offenbar Mama und Papa gleichermaßen zu Gesicht bekommen. Das verriet kürzlich eine Quelle gegenüber TMZ: So soll es Monat für Monat einen Zeitplan geben, der an die jeweiligen Arbeitszeiten der Promi-Elternteile angepasst sein soll.

FZS / MEGA Irina Shayk mit Tochter Lea

FZS / MEGA Irina Shayk mit Kinderwagen in New York

FZS / MEGA Irina Shayk strahlt

