Bradley Cooper mit Tochter Lea im Partnerlook bei Super Bowl

Am Sonntagabend sorgte beim Super Bowl nicht nur Bradley Cooper (50) für Aufsehen, sondern auch seine zauberhafte Begleitung. Der Schauspieler brachte seine siebenjährige Tochter Lea de Seine Shayk Cooper (7) mit ins Caesars Superdome in New Orleans, um gemeinsam mit ihr seine geliebten Philadelphia Eagles zu unterstützen. Das Vater-Tochter-Duo erschien im perfekt abgestimmten Fan-Look: Bradley trug eine glänzende grüne Jacke mit einem großen Team-Patch, während Lea in einem Eagles-Sweatshirt und einem karierten Rock strahlte. Hand in Hand spazierten die beiden durch das Stadion, bevor sie auf einem der Ränge Platz nahmen.

Neben seiner Tochter bereitete der Schauspieler noch einem weiteren Fan der Eagles einen unvergesslichen Abend. Wie unter anderem People berichtet, hatte der Schauspieler dem achtjährigen Declan LaBaron, der durch ein virales Video berühmt wurde, Tickets für das Spiel geschenkt. Kurz vor Anpfiff sorgte Bradley auf dem Spielfeld noch für einen besonderen Moment mit Declan, als er ihn auf den Arm nahm und die Mannschaft offiziell ankündigte. Schon zwei Tage vor dem Spiel überraschte der "The Hangover"-Star die Fans in New Orleans, als er zusammen mit seinem Geschäftspartner einen Pop-up ihrer Foodtruck-Marke "Danny and Coops" organisierte. Dabei stand Bradley hinter dem Grill, verteilte Cheesesteaks und stimmte die Menge mit einem lautstarken "Go Birds!" ein.

Bradleys Liebe zu den Philadelphia Eagles ist längst bekannt, ebenso wie sein Engagement als Vater. Zu Lea, seiner Tochter aus der Beziehung mit Model Irina Shayk (39), hat er eine enge Bindung. Auch nach der Trennung 2019 gelingt es beiden Eltern offenbar gut, das Co-Parenting zu organisieren. In den vergangenen Monaten wurde Bradley zunehmend an der Seite von Gigi Hadid (29) gesehen, mit der er seit 2023 liiert sein soll. Das Model ist selbst Mama einer kleinen Tochter, die Mädels der beiden sollen sich aber blendend verstehen.

Getty Images Bradley Cooper und Declan LaBarone beim Super Bowl 2025

Diamond / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

