Sarafina Wollny (24) kann ihr Glück kaum in Worte fassen! Nach acht Jahren Verlobung gab der Reality-Star seinem Langzeitfreund Peter Heck (26) am vergangenen Wochenende endlich das Jawort. Die Fans der XXL-Familie konnten die kirchliche Trauung am Mittwoch sogar in einer Die Wollnys-Spezialfolge verfolgen. Nach der Sondersendung wurden die Frischvermählten mit zahlreichen Glückwünschen bombardiert – und diese erreichten sie tief in ihren Herzen!

"Ihr Lieben, wir wollten einfach mal 'Danke' sagen, Danke für die unzähligen Glückwünsche", schreibt Sarafina auf Instagram zu einem Foto von sich und Peter bei ihrer Trauung. Es seien so viele Nachrichten eingetrudelt, dass das Paar es einfach nicht schaffe, allen zu antworten. "Ihr seid echt süß", freut sich die 24-Jährige. In dem Posting bedankt die zweitälteste Tochter von Silvia Wollny (54) sich auch bei ihrem Hochzeitsfloristen und ihrer Familie: "Ihr habt uns geholfen, wo ihr nur konntet. Ohne euch wäre es nicht so mega geworden."

Auch der Bräutigam veröffentlichte den gleichen Text – jedoch mit einem anderen Foto des Brautpaares: Sarafina und Peter stehen strahlend nebeneinander und posieren für den Fotografen.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny und Peter Heck mit ihrem Hund Feivel

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny und Peter Heck

Instagram / peterheck.2010 Sarafina und Peter Wollny

