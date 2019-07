Ja, ist denn schon wieder Zeit für Deutschland sucht den Superstar? Auch 2020 geht die beliebte Castingshow in eine neue Runde. Die aktuelle Jury, die sich aktuell aus Dieter Bohlen (65), Xavier Naidoo (47), Oana Nechiti (31) und Pietro Lombardi (27) zusammensetzt, bleibt bestehen. Und für Letzteren hat der Arbeitseinsatz bereits begonnen: Im Netz rief Pietro zum Community-Casting auf und hat schon am heutigen Freitagabend einen Kandidaten in die engere Auswahl genommen!

Ab sofort soll jeden Freitag auf der Facebook-Seite von DSDS ein Mini-Casting stattfinden. Dafür konnten sich zuletzt ambitionierte Nachwuchssänger mit einem Video und unter dem Hashtag #CasteMichPietro bewerben. Der "Phänomenal"-Interpret wählte die besten drei aus, die dann noch einmal via Livestream vor dem TV-Star performen durften. Medi, Valentina und Luca waren die Favoriten, gereicht hat es aber nur für Medi! "Man muss am Ende des Tages nach dem stärksten Gesang gehen und das war Medi. Du bist mein Favorit heute, deswegen bist du weiter. Es waren sehr, sehr starke dabei", stellte Pietro am Ende des Streams klar.

Doch was bedeutet dies für Medi? Der frisch auserkorene DSDS-Kandidat muss sich als Nächstes einem Online-Voting stellen. "Dann entscheidet ihr, wer es direkt vor die Jury schafft", fasste Pietro zusammen. Wie findet ihr die Idee, live auf Facebook zu casten? Stimmt ab.

