Deutschland sucht den Superstar geht schon wieder los! Es ist nicht einmal zwei Monate her, dass Davin Herbrüggen zum Gewinner der diesjährigen Gesangsshow gekürt wurde. Doch schon jetzt ist es sehr, sehr ruhig um den 20-Jährigen geworden. Da braucht es wohl wieder einen neuen Stern am Superstarhimmel – und den suchen Dieter Bohlen (65) und seine Juroren-Crew auch schon bald!

Bereits am 3. Juli beginnt alles wieder von vorn: In Köln startet die große Castingtour für die 17. Staffel des TV-Wettbewerbs, wie RTL am Montag bekannt gab. Über einen Monat lang können Sänger in 13 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz ihr Talent unter Beweis stellen und den Traum eines erfolgreichen Musikers verfolgen.

Schon während einer vergangenen Liveshow verkündete der Poptitan, wer 2020 neben ihm am Jury-Tisch sitzen wird: Die alte Kombi aus Pietro Lombardi (27), Xavier Naidoo (47) und Oana Nechiti (31) hat sich scheinbar bewährt, so dass sie beibehalten werden wird. Fans sind davon begeistert: "Jetzt macht's der Dieter wie bei 'Let's Dance': Einfach mal eine gute Jury behalten!", freute sich eine Twitter-Userin damals.

