Diese Fanliebe geht zu weit! Erst vor wenigen Wochen hat Beth Chapman (✝51) den Kampf gegen den Krebs verloren und verstarb im Alter von nur 51 Jahren. Über den frühen Tod der TV-Persönlichkeit wurde in den Medien ausführlich berichtet. Selbst an der Trauerfeier in Hawaii durften die Fans teilhaben. Doch der öffentliche Umgang mit Beths Tod bedeutet nicht, dass auch ihre sterblichen Überreste mit den Anhängern geteilt werden. Zu so einem makaberen Angebot musste Beths Tochter Bonnie jedoch tatsächlich Stellung beziehen.

In ihren Instagram-Storys äußerte sich die 20-Jährige jetzt dazu, dass sie Fans ihrer Mutter wohl immer wieder danach fragen, ob sie die Asche von Beth bekommen könnten: "Bitte fragt mich nicht nach der Asche meiner Mutter. Die Asche ist für die Familie und niemand anderen. Keine Ausnahmen", machte Bonnie ihren Standpunkt zu dem Thema klar. Dazu teilte sie ein Foto von sich und anderen Besuchern der Gedenkfeier für Beth, die am Wochenende in ihrer Heimat Colorado stattfand. Ein Teil ihrer Überreste wurden von ihrer Familie zuvor bereits in Waikiki, Honolulu verstreut.

Erst vor Kurzem hat sich Bonnie öffentlich zu dem Tod ihrer Mama geäußert. In einem Interview mit Us Weekly sprach sie vor allem über ihren Vater Duane Chapman (66), der ihrer Meinung nach seine Seelenverwandte verloren habe: "Niemand kann sie in seinem Herzen ersetzen. Ihre Liebe war einzigartig und hat mich glauben lassen, dass Liebe wirklich existiert."

SETC / MEGA Beth Chapman und ihr Mann Duane

Actionpress/ NICEPAPGIO/X17online.com Beth Chapman in Los Angeles

Instagram / mrsdog4real ; Instagram / bonniejoc Beth Chapman und ihre Tochter Bonnie

