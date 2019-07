Da mögen sich aber zwei! Im August erscheint mit "Once Upon A Time in Hollywood" der neunte Kinofilm von Kult-Regisseur Quentin Tarantino (56). In den Hauptrollen: Brad Pitt (55) und Leonardo DiCaprio (44). Nicht nur die Zuschauer finden dieses Gespann toll – allem Anschein nach hatten die beiden Hollywood-Stars auch jede Menge Spaß miteinander. In einer TV-Show deuteten Leo und Brad jetzt an, dass da durchaus noch mehr passieren könnte!

In einem NBC-Interview in der Today Show wurden die beiden gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, wieder miteinander zu arbeiten. Leos klare Antwort: "Natürlich!". Brad legte nach und erklärte, dass die Zusammenarbeit allerdings auch etwas ganz anderes werden könnte als ein gemeinsamer Film: "Wir haben darüber gesprochen, dass man Geschichten über Jerry Lee Lewis und Dean Martin machen könnte. Ich möchte ein Weihnachtsalbum machen. Ich habe große Hoffnungen." Die Fans können also gespannt sein!

Die Berühmtheit der beiden sei bei den Dreharbeiten kein Thema gewesen. "Man hat da diese anderen, großartigen Leute dabei, die die Besten der Besten sind und die den Film mit dir tragen. Das ist eine große Erleichterung", erklärte der Ex-Mann von Angelina Jolie (44). Sein jüngerer Kollege sieht das ähnlich: "Es geht darum, was das Beste für den Film ist. Ich habe die Entscheidungen, die Brad in seiner Karriere getroffen hat, immer bewundert." Man versuche einfach, ein Stück Kunst zu erschaffen.

Getty Images Brad Pitt und Leonardo DiCaprio auf dem Filmfestival in Cannes im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Brad Pitt und Leonardo DiCaprio auf der "Once Upon a Time in Hollywood"-Pressetour

Anzeige

Getty Images Brad Pitt und Leonardo DiCaprio bei einer Filmvorführung in Cannes

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de