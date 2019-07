So ausgelassen und happy hat man Brad Pitt (55) schon lange nicht mehr gesehen! In den vergangenen Jahren lief es – zumindest privat – nicht gut für den Hollywood-Star. Die laufende Scheidung von Angelina Jolie (44) und der damit verbundene Streit um das Sorgerecht für die Kinder haben dem Schauspieler mächtig zugesetzt. Doch diese Sorgen schien er bei einem Promo-Termin für seinen neuen Film vergessen zu können: Brad zeigte sich total entspannt und gut gelaunt.

Zusammen mit seinen Costars Leonardo DiCaprio (44) und Margot Robbie (29) sowie Regisseur Quentin Tarantino (56) erschien Brad zu einem Presse-Termin für seinen neuesten Kino-Streifen "Once Upon A Time In Hollywood" und versprühte megagute Laune: Er hüpfte durchs Studio, scherzte mit seinen Kollegen und strahlte bis über beide Ohren. Ob das vielleicht daran liegt, dass er sich so gut mit dem Cast versteht?

Leo und Brad sind beide seit Jahren dick im Geschäft – und trotzdem ist dieses Projekt, das erste, für das sie gemeinsam vor der Kamera stehen. Dabei starteten die zwei ihre Karriere in derselben Fernsehshow – und zwar "Growing Pains". Leider haben sie sich um zwei Jahre verpasst. Brad verließ die Serie 1989, Leo stieg erst 1991 ein.

Getty Images Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino und Margot Robbie

Getty Images Brad Pitt und Leonardo DiCaprio

Getty Images Brad Pitt und Leonardo DiCaprio, Juli 2019

