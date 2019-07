Jürgen Drews (74) hat eine nackte Vergangenheit! Der Schlagerstar verzauberte seine Fans in den vergangenen Jahrzehnten mit Hits wie "Ein Bett im Kornfeld" und "Ich bau dir ein Schloss" – und verdrehte besonders seinen weiblichen Bewunderern die Köpfe. Doch ob seine eingefleischten Liebhaber wohl auch von seiner Zeit als Schauspieler wissen? Schließlich stand Jürgen nicht nur auf der Bühne – sondern war auch nackig in einigen Erotikfilmen zu sehen!

Nach seinen ersten Versuchen in der Musikbranche machte der Wahl-Mallorquiner in den 70er-Jahren einen Abstecher ins Filmbusiness. 1972 erschien dann "Dany - Die Anhalterin", ein Sexploitation-Streifen – und in dem spielte Jürgen an der Seite von Sandra Julien den Theodor. In einer Sequenz präsentiert sich der heute 74-Jährige sogar splitterfasernackt und auch an heißen Sexszenen fehlte es nicht.

Doch der "König von Mallorca"-Interpret ist nicht der einzige deutsche Promi, der in seiner Jugend in einem erotischen Film mitspielte: Uschi Glas (75) flimmerte 1968 in "Zur Sache, Schätzchen" über die Mattscheiben, während Heiner Lauterbach (66) in der Schmuddel-Reihe "Schulmädchenreport" eine Rolle spielte.

ARD / Nicole Manthey Jürgen Drews bei "Rote Rosen"

ActionPress Jürgen Drews 1980

Getty Images Heiner Lauterbach bei der Baselworld 2015

