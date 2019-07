Gute Nachrichten für alle Serienfans: "How to Sell Drugs Online (Fast)" geht in die nächste Runde! Ende Mai präsentierte Netflix die deutsche Produktion, deren abgedrehte Story auf einer wahren Begebenheit beruht: Aus Liebeskummer startet Schüler Moritz Zimmermann (Maximilian Mundt) ein Drogen-Startup mit seinem Kumpel Lenny Sander (Danilo Kamperidis). Wie es mit dem Business weitergeht, wird schon bald die zweite Staffel des Netz-Hits zeigen!

Wie der Streamingdienst gegenüber dpa bekannt gab, sollen die Dreharbeiten für die Fortsetzung im Herbst beginnen. Die Verantwortlichen seien von "den überwältigenden Reaktionen unserer Zuschauer" überzeugt gewesen. Bislang ist der Starttermin für die zweite Staffel nur grob bekannt: Im Frühjahr 2020 sollen die neuen Folgen auf Netflix weltweit verfügbar sein. Dabei soll auch die kommende Staffel Season von "How to Sell Drugs Online (Fast)" aus sechs Episoden von jeweils einer halben Stunde bestehen.

Zur weiteren Handlung ist aktuell noch nicht viel bekannt. So sollen Moritz und sein MyDrugs-Team nun intensiver an ihrer Verkaufsseite arbeiten und mehr Erfolg mit ihrem Business generieren. Allerdings werde es auch gefährlicher für den Schüler, seinen Kumpel Lenny und die anderen Serienfiguren wie Lisa (Anna Lena Klenke) und Dan (Damian Hardung, 20) – die Fans dürfen sich offenbar auf spannende Momente mit der Comedyproduktion freuen!

Action Press Damian Hardung, Leonie Wesselow, Danilo Kameridis, Maximilian Mundt und Lena Klenke

Netflix Anna Lena Klenke und Damian Hardung in "How to Sell Drugs Online (Fast)"

Netflix Maximilian Mundt und Danilo Kamperidis in "How to Sell Drugs Online (Fast)"

