Sie können einfach nicht die Finger voneinander lassen! Nachdem es kurz nach der Geburt von Töchterchen Kulture bei Cardi B (26) und ihrem Mann Offset (27) heftig gekriselt haben soll, rauften sich die beiden schon wenig später wieder zusammen – wilde Knutschereien auf roten Teppichen inklusive. Wie vernarrt sie ineinander sind, bewiesen die Rapperin und ihr Schatz jetzt erneut: Bei einem Auftritt ging es zwischen Cardi und Offset heiß her!

Für die Talkshow Jimmy Kimmel Live! stand das Musikerpärchen nun zusammen auf der Bühne. Während Cardis Jumpsuit im 70er-Jahre-Look ihre Kurven perfekt in Szene setzte, war dies nicht der einzige Hingucker bei ihrem Auftritt. Bei ihrem gemeinsamen Song “Clout” hatten die 26-Jährige und Offset sichtlich Spaß bei ihrer Performance: Bei einer kleinen Twerk-Einlage griff Cardi ihrem Mann beherzt an die Hüfte – dabei beließen es die Turteltauben aber nicht. Sie knutschten verliebt und innig und konnten sich ein Grinsen nicht verkneifen.

Vor ihrem Auftritt auf der großen Bühne verschlug es die beiden aber ins TV-Studio. In Jimmys Kategorie “New Lyrics for Old People” (zu Deutsch: Neue Texte für alte Menschen) übersetzt der Moderator die Songtexte von seinen Gästen, um sie für ältere Menschen verständlicher zu machen. Bei Cardi und Offsets Lied “Clout” kam allerdings auch der Talkshowmaster ins Straucheln.

Splash News Offset und Cardi B

Anzeige

Splash News Cardi B bei "Jimmy Kimmel Live!"

Anzeige

APEX / MEGA Offset und Cardi B bei "Jimmy Kimmel Live!"

Anzeige

Was sagt ihr zu Cardis und Offsets Knutsch-Auftritten? Total süß! Irgendwie peinlich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de