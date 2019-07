Janni Kusmagk (28) ist noch immer total überwältigt! Ende Juni wurden die Profi-Surferin und ihr Mann Peer Kusmagk (44) still und heimlich zum zweiten Mal Eltern. Erst zwei Wochen nach der Geburt verkündete das Paar stolz, dass Töchterchen Yoko gesund und munter das Licht der Welt erblickt hat. Nachdem sie die Baby-News zunächst für sich behielten, teilen sie nun umso mehr Updates aus dem Familienleben. Auch jetzt postet Janni wieder einen zuckersüßen Schnappschuss ihrer Liebsten und verfasst dazu liebevolle Zeilen.

Auf ihrem Instagram-Account hat die Zweifach-Mama vor wenigen Stunden einen langen Post veröffentlicht, der mit einem Gedicht über das Thema Familie von Khalil Gibran einsteigt. Janni lässt es sich nicht nehmen, den Text mit ihren eigenen Gedanken zu ergänzen. "Wir fühlen uns einfach so geehrt und so glücklich, dass sie uns als Eltern ausgesucht haben und dass wir diese zwei Freigeister begleiten dürfen auf Ihrer Reise durch dieses wundervolle Leben", schwärmt sie von ihren Kids Yoko und Emil-Ocean (1).

Obwohl Janni das Leben mit ihrem Nachwuchs in vollen Zügen genießt, muss sie mit einem Neugeborenen im Haus auch manchmal Abstriche machen. "Wir wissen auf jeden Fall nicht mehr wirklich, was Nächte sind. Auch Emil-Ocean ist ein bisschen nachtaktiver, als er es kurz vor der Geburt war", plauderte die 28-Jährige in einem früheren Beitrag aus.

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk

Instagram / janniundpeer Janni, Emil-Ocean und Peer Kusmagk

Instagram / jannihonscheid Janni, Peer und Emil-Ocean Kusmagk

