Sebastian Mansla spricht Klartext! In der ersten Folge von Die Bachelorette staunte der Influencer beim Aussteigen aus dem Auto nicht schlecht – denn Rosen-Lady Gerda Lewis (26) war dem Kölner nicht unbekannt! Im Verlauf der Sendung wurde dann klar: Der selbst ernannte "Content Creator" bandelte bereits mit einer Freundin der 26-Jährigen an. In einem Interview sprach Sebastian nun über diese Romanze – und schilderte, wie er Doreen Petrova kennengelernt hatte!

Im Gespräch mit RTL erklärte der 30-Jährige, er habe Doreen vor über einem Jahr auf Mallorca kennengelernt: "Dann haben wir noch ein paar Dinge zusammen unternommen, sie war dann in Dubai, da hab ich sie auch besucht!" Die Sport-Liebhaberin sei damals jedoch gerade aus einer langen Beziehung gekommen – nicht unbedingt förderlich für die Liebelei, wie Sebi versicherte: "Es war von beiden Seiten aus, glaube ich, ich weiß es nicht, nicht so mit ernsten Absichten!"

Für Gerda war der Fall schon in der ersten Nacht der Rosen klar – sie schickte den Fitnesscoach ohne eine Schnittblume heim. Die Zuschauer waren von so viel Loyalität gegenüber ihrer BFF begeistert: "Die Entscheidung mit Sebastian war vollkommen richtig. Sister before Mister!", schrieb ein Fan auf Instagram.

