Vor wenigen Tagen ging die beliebte RTL-Kuppelshow Die Bachelorette mit Gerda Lewis (26) als Rosenlady in eine neue Runde. Die Liebes-Show und sein Pendant Der Bachelor haben allerdings immer wieder mit Fake-Vorwürfen zu kämpfen. Unter anderem heißt es oft, dass manche Momente der Sendung mehrmals aufgezeichnet würden. Gegenüber Promiflash verriet die ehemalige Rosenanwärterin Janine Christin Wallat jetzt, was an dem Gerücht dran ist!

Promiflash traf die ehemalige Kandidatin in dem Berliner Modegeschäft crusz zum Interview, wo sie verriet, ob die allererste Begegnung zwischen dem Rosenverteiler und den Kandidaten gestellt ist. "Also das erste Aufeinandertreffen sowohl beim Bachelor als auch bei der Bachelorette wird natürlich nicht mehrfach gedreht, sonst wäre der erste Eindruck ja nicht mehr authentisch", erklärte das TV-Sternchen. Das bedeute im Umkehrschluss aber auch, dass man beim Verlassen des Autos tunlichst vermeiden sollte, auszurutschen oder zu stolpern – denn auch Patzer und Pannen könnten ausgestrahlt werden und einen zweiten Versuch bekommen die Teilnehmer nicht. "Deswegen wird den Kandidaten vorher auch gesagt: 'Passt auf, ganz langsam und kleine Schritte machen.' Mit bodenlangen Kleidern ist es ja auch nicht so praktisch, aus einem Auto zu steigen", so die Modeliebhaberin weiter.

Janine selbst verließ die Kuppelshow damals als Viertplatzierte und ist nach wie vor auf der Suche nach ihrem Traummann. Eine konkrete Vorstellung von den Qualitäten ihres Zukünftigen hat sie allerdings schon. "Ein Mann braucht bei mir Nerven aus Stahl, eine starke Schulter zum Anlehnen und ein offenes Ohr. Ich habe es satt, immer die Starke in der Beziehung zu sein", verriet Janine kürzlich in einem Social-Media-Beitrag.

MG RTL D Janine Christin und Daniel Völz bei "Der Bachelor"

Promiflash Reality-Sternchen Janine Christin Wallat

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat

