In Sachen Liebe hatte Ex-Bachelor-Kandidatin Janine Christin Wallat bisher nicht besonders viel Glück: Obwohl sie Junggeselle Daniel Völz (34) während der Show in einem emotionalen Brief ihre Liebe gestanden hatte, war die letzte Rose schließlich doch nicht an die 23-Jährige gegangen. Jetzt ist Janine Christin weiter auf der Suche nach ihrem Traummann – und was der mitbringen sollte, gab die Hamburgerin nun preis.

Ihre Fans konnten der neuerdings erblondeten Kuppelshow-Kandidatin via Instagram ganz private Fragen stellen, die sie dann in ihrer Story beantwortete. "Was ist dir denn wichtig in einer Beziehung? Und was muss der Mann mitbringen", wollte ein User von der Beauty wissen und bekam darauf eine ziemlich ausführliche Erklärung. "Ein Mann braucht bei mir Nerven aus Stahl, eine starke Schulter zum Anlehnen und ein offenes Ohr. Habe es satt immer die Starke in der Beziehung zu sein", schrieb das TV-Sternchen in ihrem Feed. Janine Christin wünsche sich, sich einfach mal fallen lassen zu können und nicht immer Mama oder Therapeutin für ihren Partner spielen zu müssen. Auch Ehrlichkeit, Humor, Treue, Respekt und guter Sex seien ein Muss. "Die Chemie muss einfach stimmen", schloss die Beauty ihren Post.

Auf der Suche nach diesem Traumtypen lässt Janine Christin kein TV-Format aus. Neben dem Rosenkampf beim Bachelor, hatte sie ihr Glück auch bei Ralf Schmitz' (44) Flirtshow Take Me Out versucht – aber auch der damalige Auserwählte Sebastian entpuppte sich danach nicht als die wahre Liebe.

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / janine_christin_wallat TV-Gesicht Janine Christin Wallat

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat in Hamburg

