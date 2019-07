Wann wollen Michael Wendler (47) und seine Laura Müller (18) Mann und Frau werden? Seit Anfang des Jahres turteln die beiden in aller Öffentlichkeit herum. Trotz großer Kritik wegen ihres Altersunterschiedes von 29 Jahren, betont das Paar immer wieder, dass ihre Gefühle zueinander echt seien. Laut eines Insiders soll der Schlager-Star seine Freundin sogar bereits 2021 heiraten wollen. Wie sehen ihre konkreten Hochzeitspläne aus? Promiflash hat bei den Turteltauben mal nachgehakt!

So ganz wollte Michael beim Radio B2 Schlagerhammer mit Informationen über eine Heirat nicht rausrücken. Der "Sie liebt den DJ"-Interpret kündigte aber an: "Es wird passieren." Dass die beiden zusammengehören, da sind sie sich kurz nach ihrer Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars sicher: "Wir sind noch enger. Wir sind noch mehr aneinandergewachsen und das hat uns nur noch stärker gemacht", erklärte der 47-Jährige im Promiflash-Interview.

Besonders die 18-Jährige hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, auf jeden Fall vor den Traualtar treten zu wollen. Sie hat sogar schon Vorstellungen von ihrer perfekten Hochzeit: "Ich will, dass mein Papa dabei ist. [...] Ich kann mir vorstellen, dass wir das im Warmen machen, in Amerika zum Beispiel."

Actionpress/ azee Laura Müller und Michael Wendler auf Mallorca, Mai 2019

Actionpress/ Defrance Michael Wendler und Laura Müller

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller im Juli 2019

