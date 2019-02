Führt Michael Wendler (46) seine Freundin Laura M. bald zum Traualtar? Seit einigen Wochen schwebt das ungleiche Paar auf Wolke sieben. Nachdem die Schülerin ein Foto von einem Ring gepostet hatte, wurde sogar über eine Verlobung spekuliert – bei dem Schmuckstück handelte es sich aber nur um einen Freundschaftsring. Doch vielleicht könnte sich das schon bald ändern: Die 18-Jährige hat sich nun sehr begeistert zum Thema Hochzeit geäußert!

In ihrem allerersten öffentlichen Interview mit RTL beteuerte Laura ihre tiefe Zuneigung zum Wendler – und machte eindeutig klar, dass sie sich eine Zukunft mit dem Schlagerstar wünscht! "Einer Hochzeit steht nichts im Wege, ich lasse mich überraschen. Er weiß auf jeden Fall, dass er den Antrag machen muss. Und er macht das auch", gab sich die Schülerin überzeugt. Ihre Traumhochzeit hat sich die Brünette in Gedanken schon ausgemalt: "Ich will, dass mein Papa dabei ist. [...] Ich kann mir vorstellen, dass wir das im Warmen machen, in Amerika zum Beispiel."

Für einen Besuch bei ihrem Schatz packt Laura schon mal die Koffer – bald will sie sogar ganz nach Amerika ziehen! "Er ist mein Lebensmittelpunkt. Er ist der Mann an meiner Seite und wo der ist, will ich ja auch sein", bekräftigte sie ihr Vorhaben.

Instagram / laauramueller Laura M., Freundin von Michael Wendler

Instagram / Laura M. Michael Wendler und seine Laura

Instagram / laauramueller Michael Wendler mit Freundin Laura M.

