Zu diesem besonderen Anlass hat Anne Wünsche (27) weder Kosten noch Mühen gescheut! Die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist stolze Mutter von zwei Töchtern – Miley und Nesthäkchen Juna bedeuten ihr die ganze Welt. Dieses Wochenende gab es im Hause Wünsche nun allen Grund zum Feiern: Am Samstag ist Miley nämlich sechs Jahre alt geworden – und heute schmeißt Mama Anne ihr eine aufwendige Meerjungfrauen-Party!

Via Instagram teilte die Zweifachmutter nun einige Eindrücke von der Geburtstagsparty mit ihren Followern. "So viel Vorbereitung und Stress, aber es hat sich gelohnt", berichtete die 27-Jährige. "Für Miley hat sich ein Traum verwirklicht: Sie durfte mit einer echten Meerjungfrau um die Wette tauchen und sogar auf ihr reiten", verriet Anne weiter. Dazu postete sie einige Bilder, die eine überglückliche Miley an der Seite einer hübsch kostümierten Meerjungfrau zeigen.

Wie weitere Fotos belegen, hat Anne das Thema voll durchgezogen: Sowohl die Dekoration, als auch die eindrucksvolle Geburtstagstorte standen ganz unter dem Motto "Meerjungfrau". Die Sechsjährige trug außerdem ein grünes Schuppen-Kleid und ließ sich temporäre Tattoos von allen möglichen Meeresbewohnern verpassen.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern, Mai 2019

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Tochter Miley mit einer Meerjungfrau

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Tochter Miley

Was haltet ihr von der Meerjungfrauen-Party für Miley? Einfach nur traumhaft! Hm, ein bisschen übertrieben. Abstimmen Ergebnis anzeigen



