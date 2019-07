So verliebt wie am ersten Tag! Robbie Williams (45) und Ayda Field (40) sind in den Augen der Fans das absolute Traumpaar. Denn wir erinnern uns: Vor einigen Jahren war der Frauenschwarm in viele unglückliche Techtelmechtel verstrickt, hatte regelmäßig mit Drogen und Alkohol zu tun. Mit seiner Beziehung zu der Schauspielerin schien der Sänger endlich das große Glück gefunden zu haben. Und das ist auch noch neun Jahre nach ihrer Hochzeit so. Deswegen will das Couple jetzt noch einmal Ja sagen.

An einem ganz besonderen Tag stellte Robbie seiner Ayda erneut die Frage aller Fragen, wie die 40-Jährige in der TV-Show "Loose Women" verriet. "Wir haben es nicht geplant, er überraschte mich an meinem Geburtstag mit dem Heiratsantrag, also bin ich aufgeregt, aber ich denke, ich werde die ganze Planung machen", schwärmte Ayda. Für die zweite Zeremonie plane sie bereits ein opulentes Outfit: "Weißt du, unsere erste Hochzeit war klein, also brauchen wir diesmal ein großes Kleid", so die Amerikanerin weiter.

Das Pärchen hatte das erste Mal 2010 in kleinem Kreis geheiratet. Zusammen sind sie bereits seit 2006. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder: eine Tochter und einen Sohn, die Ayda selbst zur Welt brachte, sowie eine Tochter, die 2018 von einer Leihmutter ausgetragen wurde.

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams macht Ayda Field einen Antrag

Anzeige

Splash News Robbie Williams und Ayda Field im Juli 2018 in London

Anzeige

Splash News Ayda Field und Robbie Williams in Los Angeles

Anzeige

Wie findet ihr es, dass die beiden nochmal heiraten wollen? Eine tolle Idee! Heiraten sollte man nur einmal. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de