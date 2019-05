Sie hat "Ja" gesagt – und das schon zum zweiten Mal! Robbie Williams (45) und seine Frau Ayda Field (40) sind bereits seit neun Jahren glücklich miteinander verheiratet. Wie vernarrt der Sänger auch nach fast einem Jahrzehnt Ehe noch in seine Liebste ist, bewies er jetzt mit einem ganz romantischen Kniefall: Zum 40. Geburtstag stellte Robbie seiner Ayda zum zweiten Mal die Frage aller Fragen.

Gemeinsam mit Freunden feierte das Paar am gestrigen Sonntag den Ehrentag der Schauspielerin. Als Geschenk gab der Musiker ein kleines Ständchen seines Hits "Angel" zum Besten – mit anschließendem Kniefall. Vom zweiten Heiratsantrag ihres Schatzes zeigte sich Ayda sichtlich gerührt und fiel dem 45-Jährigen voller Freude in die Arme. Das süße Video postete sie wenig später auf ihrem Instagram-Account und schrieb dazu die Worte: "Die Antwort ist 'Ja'".

Die Fans der The X-Factor-Jurorin schmolzen beim Anblick des zuckersüßen Antrags beinahe dahin. So kommentierte ein User unter dem Video: "Oh, das ist so unglaublich toll. Ich liebe es zu sehen, wie ihr euch gegenseitig so glücklich macht."

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams macht Ayda Field einen Antrag

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field im Oktober 2018

Instagram/aydafieldwilliams Robbie Williams und Ayda Field

