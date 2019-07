Pietro Lombardi (27) liegen seine Fans wirklich am Herzen! Immer wieder betont der Musiker, wie dankbar er seinen Supportern ist – und dass er ohne sie niemals so erfolgreich wäre, wie er es heute ist! Seit seinem DSDS-Sieg im Jahr 2011 landete Pietro bereits etliche Chart-Hits – und aus dem einstigen Kandidaten ist mittlerweile sogar ein Jurymitglied des beliebten Castingformats geworden. Seine Dankbarkeit will Pietro nun mit einem besonders exklusiven Geschenk ausdrücken: Er verschenkt zwei Rolex-Uhren an seine Groupies!

Die Mega-Verlosung verkündete der 27-Jährige nun per Videobotschaft auf Instagram. "Ich habe ein krasses Gewinnspiel für euch, für all die Jahre, Leute. Schließlich wäre ich ohne euch nicht hier", betonte er zu Beginn und weiter: "Und zwar habe ich hier – selber gekauft ohne Kooperation – eine Damen-Rolex und eine Herren-Rolex. Die gehen an euch und ich werde euch die Rolex persönlich nach Hause bringen." Um an dem Spiel teilzunehmen, sollten die Abonnenten Pietros neue Single "Macarena" vorbestellen.

Die Follower können die Großzügigkeit des Sängers kaum fassen – auch dem Ex-Bachelor-Girl Clea-Lacy Juhn (28) geht es so. "Du bist und bleibst verrückt! Ich feiere es jetzt schon, zu sehen, wer die bekommt", jubelte die 28-Jährige in den Kommentaren. Kein Wunder, dass Clea ihn für verrückt erklärt: Die Preise für eine Uhr der Marke Rolex beginnen bei stolzen 4.000 Euro und gehen bei besonders exklusiven Modellen sogar in die Millionenhöhe.

Getty Images Pietro Lombardi beim DSDS-Finale 2019

Anzeige

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de