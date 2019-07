Beziehung nur PR? Das möchte Yeliz Koc (25) nicht auf sich sitzen lassen! Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin und ihr Partner Johannes Haller (31) hatten sich im April getrennt. Einen Monat später fanden die Ex-Kuppelshow-Teilnehmer aber wieder zusammen. Ab kommenden Dienstag sind die zwei bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Für Janine Christin Wallat Grund genug, um andere Motive als wahre Liebe hinter dem Paar-Comeback zu vermuten. Die Fake-Vorwürfe ließ Yeliz jedoch nicht lange unkommentiert.

In ihrer Instagram-Story regte sie sich über die Aussagen der Hamburgerin auf. Ihre Konkurrentin aus der Staffel von 2018 behauptete, sie sei nur wieder mit dem Blondschopf zusammen, weil sie ins Sommerhaus wollte. "Da kann jeder seine eigene Meinung zu haben oder sich sein eigenes Bild machen. Aber Johannes und ich wissen, was Sache ist, unsere Familie weiß Bescheid und das ist das Wichtigste", erteilte Yeliz den Gerüchten eine Absage.

Zudem vermutete sie, dass Janine Christin aktuell selbst wieder in der TV-Landschaft erscheinen möchte: "Aber Leute, ich fresse einen Besen, wenn sie dieses Jahr nicht bei Bachelor in Paradise dabei ist." Nur deshalb versuche der Reality-Star, sich wieder ins Gespräch zu bringen. Dafür wolle Yeliz ihren Namen aber nicht hergeben. Tatsächlich steht die offizielle Bekanntgabe der "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer noch aus.

