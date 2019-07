Wird diese Liaison ein jähes Ende für Camila Cabello (22) finden? Seit Wochen wird über eine angebliche Beziehung zwischen ihr und Duettpartner Shawn Mendes (20) spekuliert. Dass es zwischen den beiden Künstlern nicht nur vor der Kamera beim Musikvideodreh zu ihrem Song "Señorita" heiß hergegangen ist, gilt mittlerweile als bewiesen: Paparazzi-Aufnahmen zeigten die beiden wiederholt beim Knutschen. Camilas Freunde sorgen sich nun um das Wohl der Sängerin!

"Camilas Freunde sind glücklich, dass sie so eine tolle Zeit mit Shawn hat, aber sie befürchten, dass sie seinetwegen in eine Gefahrenzone geraten könnte", meinte ein Bekannter der 22-Jährigen gegenüber HollywoodLife. Das Problem sei nicht der Kanadier an sich, sondern vielmehr seine Karriere: "Shawn ist ein totaler Schatz, aber er ist auch der heißeste Typ in der Musikbranche im Moment und hat viel zu tun." Camilas Kumpels befürchten deshalb, dass der 20-Jährige zu wenig Zeit für die Beauty haben könne und es somit schwer sei, die Beziehung aufrecht zu erhalten. "Sie wollen nicht, dass ihr etwas passiert", fügte die Quelle hinzu.

Dass die "Havana"-Interpretin sehr an ihrem möglichen Lover hängt, betont sie immer wieder in Postings. In ihrer Instagram-Story kommentierte sie kürzlich einen Konzert-Mitschnitt von Shawn mit den Worten: "Du könntest nicht fantastischer sein. Wow"

MEGA Sängerin Camila Cabello in London, 2018

Getty Images Shawn Mendes im Februar 2019 in London

FIA Pictures / MEGA Camila Cabello und Shawn Mendes im Juli 2019

