Verbringen Camila Cabello (22) und Shawn Mendes (20) ihren Sommer auf Wolke sieben? Der 20-jährige Sänger hat kürzlich bei einer Fragerunde mit Fans zwar klar verneint, seine 22-jährige Kollegin zu daten – doch das sieht für Beobachter ganz anders aus. Nachdem sich Camila im Juni von Matthew Hussey (32) getrennt hatte, zeigte sie sich seither mehrfach vertraut mit Shawn in der Öffentlichkeit. Nun setzte die hübsche Latina sogar noch eins drauf: Im Netz schwärmt sie ganz offen von dem Musiker!

"Du könntest nicht fantastischer sein. Wow", schrieb Camila während eines Konzerts von Shawn in ihrer Instagram-Story und garnierte dazu einen Video-Mitschnitt mit einem Herz-Emoji! Später fügte sie noch "Du bist unglaublich" hinzu. Wie zudem Daily Mail berichtet, besuchte die gebürtige Kubanerin gleich zwei seiner Los-Angeles-Konzerte in Folge. Die Gelegenheit nutzten die zwei, um gemeinsam auf der Bühne ihren neuen Song "Señorita" zu performen.

Auch nach den Konzertabenden gingen die zwei Stars keine getrennten Wege. Am Sonntag zeigten sich die Turteltauben Händchen haltend auf dem Weg zum Brunch in Hollywood – ganz casual und vertraut in Sportklamotten. Auf zahlreichen Fotos ist zu sehen, wie Camila und Shawn herumalbern und sich dabei immer wieder in die Arme fallen.

KCS Presse / MEGA Musikerin Camila Cabello in Paris

Anzeige

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes im Dezember 2015

Anzeige

Frazer Harrison/ Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes bei den "People's Choice Awards" 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de