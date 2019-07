Von wegen nur gute Freunde! Seit Wochen hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Shawn Mendes (20) und Camila Cabello (22) ein Paar sind. Zwei gute Gründe für die anhaltenden Liebes-Spekulationen gibt es auf jeden Fall: das ziemlich heiße Musikvideo zu Shawns Hit "Señorita" und Camilas überraschende Trennung von ihrem Freund Matthew Hussey (32). Immer wieder werden die zwei zusammen gesichtet – und jetzt wurden sie mal wieder beim Küssen erwischt.

Das Szenario kommt einem bekannt vor – schließlich wurden die beiden Musik-Stars bereits am Freitag knutschend in einem Café in San Francisco gesehen. Keine 24 Stunden später hielt ein Fan erneut fest, wie sich Shawn und Camila verliebt in den Armen liegen und Zärtlichkeiten austauschen. Beide waren in lässigen Outfits unterwegs und hatten wohl nicht damit gerechnet, schon wieder auf frischer Tat ertappt zu werden.

Das Verwirrende an der ganzen Geschichte: Erst kürzlich hatte Shawn eine Beziehung zu Camila dementiert. Auf einem Event durften Fans ihrem Idol Fragen stellen und eine Verehrerin wollte wissen, ob Shawn und seine hübsche Duett-Partnerin daten. "Nein", lautete Shawns Antwort...

FIA Pictures / MEGA Shawn Mendes und Camila Cabello 2019 in Los Angeles

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes im Jahr 2015

Getty Images Shawn Mendes

