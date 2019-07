Seltener Familien-Moment von Hayden Christensen (38) und Rachel Bilson (37): Das Paar, das sich bei den Dreharbeiten für den Streifen "Jumper" 2007 kennenlernte, trennte sich offiziell 2017. Drei Jahre zuvor erblickte die gemeinsame Tochter Briar Rose Christensen (4) das Licht der Welt. Die kleine Prinzessin ist der absolute Mittelpunkt im Leben der beiden Schauspieler. Deswegen bekam sie von ihren berühmten Eltern jetzt auch einen ganz besonderen Verwöhn-Tag.

Die Hollywood-Stars nahmen ihren Sprössling mit zum Studio City Farmers Market in Los Angeles, ein Bauernmarkt, der nicht nur frische Speisen, sondern allerlei Familienaktivitäten anbietet. So sieht man Hayden mit seiner kleinen Maus zusammen beim Rutschen oder Briar mit Unterstützung ihres Vaters beim Erklimmen einer Kletterwand. Doch bis auf die Tochter scheint niemand so richtig Spaß zu haben. Die Mienen von Rachel und dem ehemaligen Star Wars-Darsteller wirken angespannt, man sieht sie untereinander auch kaum ein Wort wechseln.

Die gemeinsame Erziehung von Briar scheint für Hayden und die ehemalige "Heart of Dixie"-Darstellerin nicht allzu harmonisch abzulaufen. So verriet Rachel vor einem Jahr, dass es für sie echt schwer sei, alles unter einen Hut zu bekommen. Die Absprachen mit ihrem Ex bezüglich des gemeinsamen Kindes werden wohl seinerseits nur bedingt eingehalten.

ROMA / MEGA Hayden Christensen mit seiner Tochter Briar Rose

ROMA / MEGA Hayden Christensen mit seiner Tochter Briar Rose

ROMA / MEGA Hayden Christensen mit Tochter Briar Rose und Ex Rachel Bilson

