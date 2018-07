Elternsein ist kein Kinderspiel! Schauspielerin Rachel Bilson (36) und Star Wars-Star Hayden Christensen (37) trennten sich bereits im vergangenen September nach zehn Jahren Beziehung. Seither kümmern sich die zwei abwechselnd um ihre gemeinsame Tochter Briar Rose (3). Ganz rund läuft die Sache aber offenbar noch nicht: Nun gestand Rachel, wie schwierig es sei, sich die Erziehung mit Hayden zu teilen!

Im Interview mit dem Magazin People musste Rachel feststellen: Es ist nicht leicht, ihren Job und ihre Rolle als Mutter unter einen Hut zu bekommen – auch ihr Ex sei dabei keine große Hilfe. Der Grund: Ihre Absprachen funktionieren angeblich nur bedingt. "Es ist echt kompliziert. Und ich sehe gerade keinen guten möglichen Weg", räumte die 36-Jährige ein. Doch obwohl Rachel deshalb manchmal mal sauer auf Hayden sei, würde sie das niemals vor Briar zeigen. Das Glück ihrer Tochter gehe für sie immer vor!

Momentan steht die O.C. California-Darstellerin für ihre neue Serie "Take Two" vor der Kamera: Die brünette Schönheit übernimmt darin sogar die Hauptrolle und verkörpert ein gescheitertes TV-Sternchen, das fortan als Privatdetektiv arbeitet. Hättet ihr gedacht, dass die geteilte Erziehung von Briar so kompliziert für Rachel werden könnte? Stimmt ab!

Larry Busacca / Getty Images Hayden Christensen und Rachel Bilson bei der Met Gala 2013

Emma McIntyre/Getty Images for Baby2Baby Rachel Bilson bei einer Veranstaltung in Los Angeles

Jamie McCarthy/Getty Images for Refinery29 Rachel Bilson bei einer Veranstaltung in New York

