Hayden Christensen dachte, Leo DiCaprio kriegt seine Rolle!

Hayden Christensen (42) war nicht gerade selbstbewusst! Der Schauspieler ist durch seine Darstellung des Anakin Skywalker in der Star Wars-Prequel-Trilogie bekannt geworden. Später kehrte er dann als Darth Vader in das Universum zurück und gab alles, um die Rolle bestmöglich darzustellen – dafür nahm er sogar 13 Kilogramm zu. Doch Hayden hätte niemals gedacht, dass er die Rolle als Anakin überhaupt bekommen würde!

Empire berichtet der 42-Jährige jetzt, dass er sich sicher damals gewesen war, dass die Rolle nicht an ihn, sondern an Leonardo DiCaprio (49) gehen würde! "Ich hatte gehört, dass sie sich mit Leonardo und einem Haufen anderer Schauspieler getroffen hatten. Das hat mich in meiner Annahme bestätigt, dass die Rolle an einen anderen Schauspieler gehen würde", erinnert er sich. Hayden sei deshalb total eingeschüchtert und gar nicht selbstbewusst gewesen: "Während des gesamten Vorsprechens hatte ich mir vom ersten Tag an gesagt, dass ich die Rolle nicht bekommen würde. Es gab einfach keine Chance."

Neben Leo und Hayden hatten sich auch andere Stars wie Devon Sawa, Ryan Phillippe (49), James Van Der Beek und Paul Walker (✝40) auf die begehrte Rolle beworben. Leo hatte sich schließlich selbst entschieden, vom Casting zurückzutreten. "Ich fühlte mich zu diesem Zeitpunkt nicht bereit, diesen Sprung zu wagen", erklärte er 2015 gegenüber "The Shortlist".

